За неделю пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 14 пожаров

В них уничтожено и повреждено 21 строение и 3 единицы техники

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, за неделю в регионе огнеборцы ликвидировали 14 пожаров. Пожарные спасли одного человека, двое погибли.

6 июня на пожаре в жилом доме в селе Васильевка Сапожковского района погиб мужчина 1967 года рождения. Из огня спасли женщину 1969 года рождения. Она получила ожоги и была доставлена в ЦРБ Сапожковского района.

9 июня на пожаре в жилом доме в деревне Ряссы Шиловского района погиб мужчина 1978 года рождения.

Пожарно-спасательные формирования три раза привлекались к ликвидации последствий ДТП.

На водоемах Рязанской области зарегистрировано одно происшествие. 5 июня спасатели центральной спасательной станции на воде из реки Ока в районе Рязани подняли тело женщины.

С начала года пожарные подразделения Рязанской области совершили 2444 выезда на тушение палов травы. Общая площадь возгорания составила 5325 га.