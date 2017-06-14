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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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За неделю пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 14 пожаров

15:46 / Общество
В них уничтожено и повреждено 21 строение и 3 единицы техники

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, за неделю в регионе огнеборцы ликвидировали 14 пожаров. Пожарные спасли одного человека, двое погибли.

6 июня на пожаре в жилом доме в селе Васильевка Сапожковского района погиб мужчина 1967 года рождения. Из огня спасли женщину 1969 года рождения. Она получила ожоги и была доставлена в ЦРБ Сапожковского района.

9 июня на пожаре в жилом доме в деревне Ряссы Шиловского района погиб мужчина 1978 года рождения.

Пожарно-спасательные формирования три раза привлекались к ликвидации последствий ДТП.

На водоемах Рязанской области зарегистрировано одно происшествие. 5 июня спасатели центральной спасательной станции на воде из реки Ока в районе Рязани подняли тело женщины.

С начала года пожарные подразделения Рязанской области совершили 2444 выезда на тушение палов травы. Общая площадь возгорания составила 5325 га.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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