В Рязанской области будут развивать медицинский и детский туризм

Эти направления в отрасли станут частью перспективного плана, разработку которого в короткие сроки завершат в региональном министерстве культуры и туризма

Соответствующее поручение министерству дал сегодня в ходе заседания областного правительства глава региона Николай Любимов.

Как информирует сайт областного правительства, Николай Любимов поручил министерству культуры и туризма области в короткие сроки завершить разработку перспективного плана развития туристической отрасли региона. В рамках реализации этого плана планируется создание автономного учреждения, которое будет курировать вопросы туризма. Глава региона отметил необходимость четко определить функции этого учреждения, проработать взаимодействие с региональными туроператорами. «Кроме того, минкульт Рязанской области должен предоставить конкретные разработки по межрегиональным туристическим маршрутам, а также таким направлениям, как медицинский и детский туризм», – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области