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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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В Рязанской области будут развивать медицинский и детский туризм

15:57 / Туризм
Эти направления в отрасли станут частью перспективного плана, разработку которого в короткие сроки завершат в региональном министерстве культуры и туризма

Соответствующее поручение министерству дал сегодня в ходе заседания областного правительства глава региона Николай Любимов.

Как информирует сайт областного правительства, Николай Любимов поручил министерству культуры и туризма области в короткие сроки завершить разработку перспективного плана развития туристической отрасли региона. В рамках реализации этого плана планируется создание автономного учреждения, которое будет курировать вопросы туризма. Глава региона отметил необходимость четко определить функции этого учреждения, проработать взаимодействие с региональными туроператорами. «Кроме того, минкульт Рязанской области должен предоставить конкретные разработки по межрегиональным туристическим маршрутам, а также таким направлениям, как медицинский и детский туризм», – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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