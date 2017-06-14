В городе Скопине Рязанской области в День России побывала актриса театра и кино Виктория Тарасова

Она впервые приехала на родину более чем через 40 лет по приглашению администрации Скопина. Звезда сериала «Глухарь» приняла участие в торжествах, посвященных 420-летию города. Мама Виктории Тарасовой, Надежда Петровна Куделинская, в 60-е – 70-е годы прошлого века работала в Скопине режиссером ТЮЗа и была широко известна не только в области, но и в стране. Однажды труппу Скопинского ТЮЗа пригласили в Останкино, и юные самодеятельные артисты давали спектакль по телевизору на всю страну.

Детские годы Виктории Тарасовой прошли в Смоленске, куда переехала семья через два месяца после рождения дочери. Уже оттуда Виктория несколько раз поступала в различные театральные вузы страны, но ее талант оценили в знаменитой «Щепке». Сейчас Виктория Тарасова работает в столичных театрах «Миллениум» и Шалом», а также снимается в кино и ведет телевизионные передачи.

Роль Зиминой в телесериале «Глухарь» досталась Тарасовой случайно. В одном из столичных агентств она оставила информацию о себе, и вскоре актрису пригласили на пробы. А уже через несколько недель ее знала вся страна.

В Скопине Виктория Тарасова прогулялась по городу, посетила краеведческий музей, выставку керамики в центре народных промыслов, посмотрела спектакль молодежного театра «Предел» «Сартали-Мортали» (по мотивам рассказов А.П.Чехова). Руководитель театра Владимир Дель предложил ей выступить в одном из его спектаклей, на что актриса охотно согласилась.

Скопинцы встретились и побеседовали с землячкой в рамках творческого вечера, где Виктория Тарасова призналась в любви к родному городу, пожалела о том, что не приезжала в Скопин раньше и пообещала бывать здесь чаще, в том числе и с коллегами по театральной сцене и кинематографической площадке.