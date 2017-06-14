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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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6 млн рублей потратят в Рязанской области на капитальный ремонт школ

16:17 / Власть
Решение принято сегодня в ходе заседания регионального правительства

Заседание провел глава региона Николай Любимов. Как информирует сайт областного правительства, на заседании было утверждено распределение объемов субсидий бюджетам муниципалитетов региона в текущем году в размере 6 млн. рублей на финансирование проведения капитального ремонта в общеобразовательных организациях. По словам министра образования Ольги Щетинкиной, за счет этих средств будут отремонтированы Больше-Подовеченская школа Милославского района и Алешинская средняя школа Сасовского района.

На заседании были рассмотрены и изменения в постановление правительства области о мерах по обеспечению предоставления государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов. По словам министра экономического развития и торговли региона Светланы Горячкиной, проектом постановления уточняется содержание пакета документов инвестиционного проекта, информационно-расчетных таблиц, показателей оценки инвестиционного проекта для инвесторов, применяющих упрощенную систему налогообложения. Кроме того, инвестору предоставляется право обращаться в адрес уполномоченного органа с заявлением о повторном рассмотрении инвестиционного проекта в случае устранения причин, послуживших основанием для снятия инвестиционного проекта с рассмотрения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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