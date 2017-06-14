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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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В Рязани определили самые пожаробезопасные дома

16:23 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, сегодня подвели итоги третьего городского конкурса «Самый пожаробезопасный дом». Первое место в номинации «Самый пожаробезопасный дом до 12 этажей» занял дом №20 по улице Бронная, «Самым пожаробезопасным домом свыше 12 этажей» признан дом №7 по улице Семчинская. Награды победителям вручил заместитель начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Юрий Зиновьев.

Дипломами «Самый пожаробезопасный дом свыше 12 этажей» второй и третьей степеней отмечены дом №5 по улице Семчинской и дом №93 по улице Татарской. Диплом «Самый пожаробезопасный дом до 12 этажей» за второе место в своей номинации получил дом №19 по улице Бронной, диплом третьей степени – дом №11 по улице Гайдара.

В течение мая конкурсная комиссия обследовала 8 многоквартирных жилых домов высотой до 12 этажей и 6 объектов выше 12 этажей. Комиссия учитывала такие критерии, как соответствие здания критериям пожарной безопасности, количество пожаров, произошедших в домах за последние пять лет, состояние электрических сетей, исправность пожарных лестниц и ограждений на крышах, наличие эвакуационных выходов, замков на дверях подвалов и выходах на чердачные помещения и многое другое.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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