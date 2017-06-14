Три жителя Рязанской области оказались на скамье подсудимых

Их обвиняют в разбойном нападении, убийстве, краже и незаконном проникновении в жилище

Как сообщает пресс-служба Рязанского областного суда, началось рассмотрение уголовного дела в отношении трех жителей Спасского района, двое из которых ранее судимые.

По версии следствия, одному из подсудимых стало известно, что его родственник решил переехать в другой город и хранит дома крупную сумму денег для покупки жилья на новом месте. Мужчина вместе с двумя знакомыми решили похитить эти денежные средства. Для этого они установили наблюдение за домом потерпевшего и вечером тайно туда проникли. Напав на хозяина дома, двое мужчин избивали хозяина, требуя отдать им деньги. Через какое-то время хозяин сказал преступникам, где хранится сберегательный сертификат. После этого они его задушили. Их подельник все это время следил за окружающей обстановкой. Забрав из дома ценности и паспорт хозяина, мужчины повесили на входную дверь замок. Через несколько дней подсудимые вывезли труп потерпевшего и сожгли его.

В конце декабря 2014 года они обналичили сберегательный сертификат на 900 тысяч рублей и разорвали паспорт потерпевшего. Во второй половине апреля 2015 года преступники проникли в дом к еще одному гражданину и украли ценности на сумму около 50 тысяч рублей.