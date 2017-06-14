В пятницу по ряду адресов Рязани отключат электроэнергию

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии 16 июня будет отключена электроэнергия.

С 9.30 до 12.00 по следующим адресам:

• ул. Громова д. 29-54 - жилые дома;

• ул. 2-ой Лесной тупик д. 22-59 - жилые дома;

• ул. 1-ый Лесной тупик д. 21-42 - жилые дома;

• ул. 2-ой Лесной проезд д. 3-29 - жилые дома;

• ул. 1-ый Лесной проезд д. 2-12 - жилые дома;

• ул. Добролюбова д. 45-70 - жилые дома.

С 12.00 до 15.00 по следующим адресам:

• ул. Соколовская д. 13-16,18/7, 20-30 - жилые дома, административное здание;

• ул. 2-я Прудная д. 11 - жилой дом;

• ул. 1-я Прудная д. 4-11 - жилые дома, гараж, административное здание;

• ул. Прудный проезд д. 2-6 (четная сторона) - жилые дома;

• ул. Прудный переулок д. 2а, 26, 2в - жилые дома;

• ул. Связи д. 16, 2в, 2г - жилые дома.