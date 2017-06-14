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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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На ярмарках выходного дня в Рязани свою продукцию представили около 180 товаропроизводителей

18:09 / Экономика

Как сообщает сайт регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, в выходные на пяти площадках Рязани прошли ярмарки выходного дня. На 277 местах торговлю осуществляли 179 товаропроизводителей.

На ярмарках реализовали около 12 тонн мяса и мясной продукции, 14,8 тонны молока и молочных продуктов, 7,5 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 2,7 тонны картофеля и овощей, 1,6 тонны фруктов и ягод.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 17 июня, на Театральной площади, перед ЦНТИ (ул. Крупской, д.17), у кинотеатра «Октябрь» (ул. Новоселов, д.13), возле ТЦ «КИТ» (ул. Станкозаводская, д.30) и ТК «Березовый» (ул. Гоголя, д.35 Б).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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