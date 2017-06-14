Рязанцам рассказали интересные факты из биографии Измаила Ивановича Срезневского

Сегодня, в день 205-летия со дня рождения знаменитого филолога-слависта, этнографа, палеографа Измаила Ивановича Срезневского, в областной библиотеке им Горького прошла публичная лекция
Фото: Александр Королев.
Лекцию «Мы сохраним тебя, русская речь» читала научный сотрудник музей Срезневского, филолог Оксана Агапкина.
Собравшиеся узнали об интересных фактах биографии ученого, его преподавательской и научной деятельности, о представителях династии Срезневских-Бадаржновых, основоположником которой является Аким Евсеевич Срезневский, священник села Срезнево Шиловского района.