Рязанцам рассказали интересные факты из биографии Измаила Ивановича Срезневского

Сегодня, в день 205-летия со дня рождения знаменитого филолога-слависта, этнографа, палеографа Измаила Ивановича Срезневского, в областной библиотеке им Горького прошла публичная лекция

Лекцию «Мы сохраним тебя, русская речь» читала научный сотрудник музей Срезневского, филолог Оксана Агапкина. Собравшиеся узнали об интересных фактах биографии ученого, его преподавательской и научной деятельности, о представителях династии Срезневских-Бадаржновых, основоположником которой является Аким Евсеевич Срезневский, священник села Срезнево Шиловского района.

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