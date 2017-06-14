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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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Рязанцам рассказали интересные факты из биографии Измаила Ивановича Срезневского

18:38 / Культура
Сегодня, в день 205-летия со дня рождения знаменитого филолога-слависта, этнографа, палеографа Измаила Ивановича Срезневского, в областной библиотеке им Горького прошла публичная лекция
Автор фото: Александр Королев | Рязанцам рассказали интересные факты из биографии Измаила Ивановича Срезневского
Фото: Александр Королев.

Лекцию «Мы сохраним тебя, русская речь» читала научный сотрудник музей Срезневского, филолог Оксана Агапкина.

Собравшиеся узнали об интересных фактах биографии ученого, его преподавательской и научной деятельности, о представителях династии Срезневских-Бадаржновых, основоположником которой является Аким Евсеевич Срезневский, священник села Срезнево Шиловского района.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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