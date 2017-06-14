Утвержден календарный план по подготовке к выборам губернатора Рязанской области

Областная избирательная комиссия на заседании во вторник, 13 июня, утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов губернатора Рязанской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

Председатель комиссии Владимир Грачев напомнил о том, что 9 июня Рязанская областная Дума приняла постановление о назначении выборов главы региона. 13 июня постановление официально опубликовано, и этот день считается стартом избирательной кампании.

– Календарный план – это пошаговая карта действий, в которой определены реперные точки кампании. Это необходимый документ, которым избирательная комиссия будет руководствоваться по юридически значимым действиям и по их срокам. Одни действия привязаны к дню голосования, другие – к дню назначения выборов, – отметил глава облизбиркома.

Календарный план разбит на одиннадцать разделов, включающих в себя 175 пунктов. Главная новация связана с новым порядком, определенным федеральным законом, который отменил открепительные удостоверения и дал возможность избирателям, находящимся в день голосования вне места своего жительства, проголосовать по месту нахождения.

– Для этого нужно всего лишь подать заявление в территориальную избирательную комиссию (ТИК), участковую избирательную комиссию (УИК) либо через Единый портал государственных услуг, если вы там зарегистрированы, а также через многофункциональные центры (МФЦ). Это четыре канала, которые вы можете использовать для подачи заявления, если хотите проголосовать не по месту своей прописки, а по месту нахождения, – пояснил Владимир Грачев.

Заявление надо подать не ранее 45 дней до дня голосования (26 июля) и не позднее 14 часов субботы накануне выборов. За 45 дней до выборов и не позднее чем за пять дней этот документ можно подать через ТИКи, не ранее чем за 10 дней до выборов и не позднее чем за пять дней – через УИКи. Также избиратель может воспользоваться порталом «Госуслуги» или обратиться в МФЦ.

Несколько иная процедура предусмотрена для тех, кто принял решение в последний момент – за четыре дня до голосования и позднее. Заявление можно будет оформить в УИК, где гражданин включен в список избирателей, до 14 часов 9 сентября. Для защиты заявления от подделки на него наклеивается специальная марка. Проголосовать с таким заявлением избиратель сможет не на любом участке, их количество ограничено и сейчас уточняется облизбиркомом.

Новый порядок касается только выборов Президента в марте 2018 года и региональных выборов начиная с 10 сентября 2017 года. На местных выборах – а параллельно с губернаторской в Рязанской области будет проходить 130 муниципальных кампаний – по-прежнему будет действовать институт досрочного голосования.