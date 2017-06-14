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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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Глава рязанского региона Николай Любимов: «Ситуацию с хаотичным строительством на территории Солотчи надо незамедлительно исправлять»

19:51 / Власть
Об этом глава региона Николай Любимов заявил сегодня на заседании правительства области

По словам главы региона, к нему поступает много обращений от рязанцев о строительстве на территории поселка Солотча разного рода объектов. «Эти обращения где-то обоснованные, где-то не совсем. Тем не менее, по всем ним необходимо принимать решения», – отметил Николай Любимов. Глава региона поручил провести инвентаризацию земельных участков, которые находятся в Солотче и на прилегающих к поселку территориях.

На основе данных инвентаризации городские власти должны принять соответствующие изменения в Генплан, а также в правила землепользования и застройки в части выделения самостоятельных территориальных зон, в которых будет исключена возможность строительства многоквартирных жилых домов, – подчеркнул Николай Любимов. – В зонах рекреации, на территориях детских оздоровительных лагерей и санаториев застройки быть не должно.

Глава региона отметил, что предложения по внесению изменений в Генплан Солотчи и правила землепользования и застройки, которые будут сформированы по итогам проведенной работы, нужно будет вынести на обсуждение общественности с привлечением представителей экологических организаций и ТОСов.

Николай Любимов также поручил создать на официальном сайте правительства области специальный раздел по вопросам строительства в Солотче.

В этом разделе каждый желающий сможет оставлять сведения о том, где на территории поселка ведется строительство. Соответствующие уполномоченные службы будут проводить проверку на месте, останавливать незаконное строительство и, если необходимо, обращаться в суд, в том числе по вопросу сноса самовольных построек. Я думаю, что правоохранительные органы нас поддержат в этом вопросе. Ситуацию с хаотичным строительством на территории Солотчи надо незамедлительно исправлять, - заявил глава региона Николай Любимов.

Глава региона также поручил министерству имущественных и земельных отношений провести инвентаризацию всех договоров аренды земли и зданий, находящихся в государственной собственности.

Кроме того, Николай Любимов выразил готовность провести встречу с руководителями рязанских строительных компаний: «Поскольку строителей напрямую затрагивают те вопросы, которые мы сегодня поднимаем, я планирую встретиться с застройщиками, чтобы выслушать их мнения и предложения. Я думаю, что мы сможем найти компромисс».

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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