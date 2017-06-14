В Рязанской области усилят контроль за безопасностью детей, находящихся в оздоровительных лагерях

К этой теме вернулся сегодня на заседании правительства области глава региона Николай Любимов. Он отметил, что в настоящее время межведомственные комиссии совместно с сотрудниками МЧС проводят проверки безопасного пребывания детей в лагерях. Тем не менее, по словам главы региона, этот вопрос должен быть на постоянном контроле, в первую очередь областного министерства образования, и других профильных ведомств. «Необходимо регулярно выезжать, смотреть, все ли в порядке, как организована безопасность детей. Это одна из самых основных задач на летний период», – подчеркнул Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области