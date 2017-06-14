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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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В Рязанской области совершенствуют систему оповещения населения в случае возникновения ЧС

20:07 / Власть
Договоренности об смс-оповещении населения в таких ситуациях достигнуты с рядом операторов сотовой связи

Сегодня на заседании правительства области глава региона Николай Любимов заслушал итоги исполнения поручения, касающегося организации и проведения профилактических мероприятий, направленных на обучение населения правильному поведению в случае чрезвычайных ситуаций. Поручение усилить работу в этом направлении глава региона Николай Любимов дал на заседании областного правительства 30 мая.

По информации ГУ МЧС по области, в настоящее время в регионе проведена работа по совершенствованию системы оповещения населения. В том числе посредством региональных СМИ распространена информация о правилах поведения в период ЧС. Кроме того, достигнуты договоренности об смс-оповещении населения через ряд операторов сотовой связи в случае возникновения ЧС.

По словам главы региона Николая Любимова, все мобильные операторы должны быть в этом заинтересованы. «Наличие подобного смс-оповещения о ЧС поднимает ценность самого мобильного оператора у населения», – сказал Николай Любимов. Глава региона поручил первому заместителю председателя правительства области Сергею Самохину во взаимодействии с ГУ МЧС по области довести эту работу до результата и доложить об исполнении.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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