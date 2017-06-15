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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Под главами Успенского собора

00:01 / Культура
Шестой фестиваль искусств «Кремлевские вечера – 2017» завершился концертом «Сынов рязанских великие дела»
Автор фото: Александр Королев | Под главами Успенского собора
Фото: Александр Королев.

Традиция отмечать День России всем городом в Рязанском кремле закрепилась именно благодаря фестивалю, который, по мнению многих рязанцев, побывавших на его концертах, прошел с большим успехом. С приветственным словом к горожанам и гостям фестиваля обратился глава региона Николай Любимов, назвав День России «праздником, который дает возможность ощутить причастность к судьбе Отечества, оценить свою степень ответственности за страну».

Рязань не зря называют душой России. Ее русский дух, столетиями закаленный в боях, становился примером для многих поколений. Есенинские строфы, распетые в песнях, живут в народной памяти далеко за пределами Рязани.

Патриотическая направленность «Кремлевских вечеров» в этом году не случайна. В непростые для России времена народ всегда умел объединиться и сохранить себя и землю, которую называет родиной.

«Князь Игорь» А.П. Бородина, которым открывался фестиваль, монументальное полотно, повествующее о готовности древних русичей стоять насмерть перед лицом врага. Все дни фестиваля содержали в себе особый тонус, и каждый его вечер слушатели и зрители уносили частицу благодатного теплого огня, подаренного артистами.

Пушкинский день подарил рязанцам встречу с лирикой поэта. В этот день по сложившейся традиции читали Пушкина и стар, и млад. Поэтический блиц каждый раз становился «изюминкой» этого фестивального дня. Выступление знаменитого Национального академического оркестра русских народных инструментов имени Н.П. Осипова (дирижер Владимир Андропов) с пушкинским словом Заслуженного артиста России Павла Любимцева стало достойным завершением фестивальной Пушкинианы.

Насыщенным на творческие художественные впечатления оказался день 8 июня, когда в Рязанском кремле вручали губернаторские стипендии лауреатам музыкальных конкурсов. «Юные дарования России» – это звание носят юные рязанцы, достойно представляющие наш регион на самых престижных конкурсах. Вечер подарил встречу со звездным дуэтом Заслуженных артисток России Нины Шацкой и Ольги Кабо. Тайна самого загадочного времени года была раскрыта, когда со сцены прозвучали строки Анны Ахматовой: «То пятое время года, только его славословь, дыши последней свободой оттого, что это любовь». Чарующий плен русского романса… Великолепные голоса и артистический шарм женского дуэта в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Какой же русский не любит русского романса?

Хоровое содружество России 2017 года было представлено тремя хорами. Рязанский камерный хор под управлением Ирины Антоновой и Алексея Ракина на правах хозяев фестиваля открыл музыкальный вечер 10 июня. Гостями «Кремлевских вечеров» в этом году стали Филармоническая хоровая капелла «Ярославия» под руководством Владимира Контарева и Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга под управлением лауреата Государственных премий, Народного артиста СССР Владислава Чернушенко. Пение вечерних птиц и перезвон колоколов Успенского собора становились обрамлением православному хоровому пению. В подголосочной вязи красивейших голосов звучала музыка С.В. Рахманинова и П.Г. Чеснокова, которому посвятили петербуржцы свое выступление. Русские народные песни в авторских обработках дополнили отечественную хоровую панораму. В хоровом содружестве России сводный хор исполнил «С нами Бог» Чеснокова.

Хоровая музыка в России имеет особый художественный статус. Закон акустического резонанса несет в себе огромное количество решений, не только инженерно-технических, но душевно-нравственных. На Руси это называли соборностью, когда внутренний резонанс сливается с внешним. Стены древнего Рязанского кремля во внутреннем дворе – уникальная резонансная чаша, наполняемая хоровым звучанием. Звук полнится и разносится далеко по округе, а все участники музыкального действа становятся единомышленниками.

Продолжением и завершением фестиваля искусств стала патриотическая акция «Сынов рязанских великие дела», приуроченная к Дню России. Вновь звучала православная хоровая музыка. Рязанский камерный хор исполнил произведения протоиерея Михаила Виноградова. Вместе с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром выступали солисты Юрий Ростоцкий (Новая Опера), Наталия Нелюбина (Рязанский музыкальный театр), Мария Зорко (Рязанская областная филармония). Кинохроника поименной летописи истории рязанского края сопровождала весь концерт. Большое количество юбилейных дат знатных рязанцев текущего и следующего года, 80-летний юбилей Рязанской области заставляют вновь и вновь обращаться к славной истории родного края. Сохранение исторической памяти, приумножение славных традиций – цель и смысл сегодняшних поколений, живущих на рязанской земле, причастных к судьбе Отечества.

Ирина Нестерова

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 107 (5394) от 14 июня 2017 года
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