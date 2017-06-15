08:40 МСК
Четверг
15 / 06 / 2017
Выпуск № 108 (5395)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
140

ДЕНЬ РОССИИ. РЯЗАНЬ, пл. Победы

00:01 / Культура
Автор фото: Александр Королев | ДЕНЬ РОССИИ. РЯЗАНЬ, пл. Победы
Фото: Александр Королев.

В рамках центрального праздника, состоявшегося на площади Победы, для рязанцев и гостей города выступили Государственный академический Рязанский русский народный хор, молодежные творческие коллективы – победители всероссийских конкурсов и фестивалей, ансамбли «Огни», «Рязань», «Банзай», группа «Таймерс».

Начался праздник с того, что в толпе рязанцев было растянуто огромное полотно триколора. На большой сцене рязанцам представили свое творчество хор имени Александрова, коллективы Шацкого училища культуры, танцевальные группы Рязани и отдельные артисты, исполнившие знакомые всем песни. Малая сцена была предоставлена коллективам вузов и крупных предприятий города, продемонстрировавшим свои таланты. Они показали номера с акробатическими элементами, танцы и даже выступление барабанщиков.

Праздник посетили сотни рязанцев. В их числе вице-губернатор Сергей Филимонов, заместитель председателя регионального правительства Елена Буняшина и заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 107 (5394) от 14 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Под главами Успенского собора

Рязанцам рассказали интересные факты из биографии Измаила Ивановича Срезневского

В городе Скопине Рязанской области в День России побывала актриса театра и кино Виктория Тарасова

Под главами Успенского собора
Шестой фестиваль искусств «Кремлевские вечера – 2017» завершился концертом «Сынов рязанских великие дела»
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Главный документ
Юным талантливым рязанцам вручили паспорта
Ольга Драган
Дата
С почтением и любовью
В Рязани отмечают 205-летие со дня рождения Измаила Ивановича Срезневского, знаменитого филолога-слависта, этнографа и палеографа
Татьяна Банникова
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Взаимосвязь очевидна
На заседании правительства области говорили об инвестициях и туризме
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Есть замечания? Обращайтесь!
Ситуацию с хаотичным строительством на территории Солотчи надо незамедлительно исправлять
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Кадровый вопрос
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Действия в экстриме
На заседании правительства говорили о вопросах, направленных на обучение населения правильному поведению в случае чрезвычайных ситуаций
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Безопасный отдых
Как он организован в летних оздоровительных лагерях
По материалам официального сайта Правительства области
Выборы
Дорожная карта
Утвержден календарный план по подготовке к выборам губернатора
Татьяна Железнова
Выборы
Голоса поддержки
Рязанская областная избирательная комиссия определила количество подписей для выдвижения кандидата в губернаторы
Михаил Скрипников
Общество
От долгов не уехать
Рязанские судебные приставы вышли на дорогу
Михаил Скрипников
Общество
Управляющие компании – детям города
В Рязани обсудили обустройство детских игровых зон
Светлана Максимова
Спорт
Для активного отдыха
В спортивном комплексе «Лучезарный» Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) появился свой веревочный парк
Собственная информация
Авторская колонка
Ненависть уму не подмога
Татьяна Банникова
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы