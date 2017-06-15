ДЕНЬ РОССИИ. РЯЗАНЬ, пл. Победы

В рамках центрального праздника, состоявшегося на площади Победы, для рязанцев и гостей города выступили Государственный академический Рязанский русский народный хор, молодежные творческие коллективы – победители всероссийских конкурсов и фестивалей, ансамбли «Огни», «Рязань», «Банзай», группа «Таймерс».

Начался праздник с того, что в толпе рязанцев было растянуто огромное полотно триколора. На большой сцене рязанцам представили свое творчество хор имени Александрова, коллективы Шацкого училища культуры, танцевальные группы Рязани и отдельные артисты, исполнившие знакомые всем песни. Малая сцена была предоставлена коллективам вузов и крупных предприятий города, продемонстрировавшим свои таланты. Они показали номера с акробатическими элементами, танцы и даже выступление барабанщиков.

Праздник посетили сотни рязанцев. В их числе вице-губернатор Сергей Филимонов, заместитель председателя регионального правительства Елена Буняшина и заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева.