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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Спортивный курьер

00:01 / Спорт

Великолепная пятерка

В Рязани, во Дворце детского творчества, проведен чемпионат Центрального федерального округа по боксу. В его торжественном открытии приняла участие региональный министр молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова. За большой вклад в развитие бокса, пропаганду здорового образа жизни она вручила Благодарность регионального министерства ветеранам Сергею Авдееву, Михаилу Князеву, Борису Ниссенбауму, Валерию Одинцову и Владимиру Муляру.

Хозяева ринга выступили достойно. Чемпионами турнира стали Илья Руденко, Арсен Закиян, Рамиру Жуштину, Артем Мохов и Иван Сагайдак. Этой великолепной пятерке теперь предстоит выступить на чемпионате России. «Бронзу» на турнире добыл Александр Кулиев.

Ветеран, готовься к бою!

В турнире по мини-футболу на Кубок «Русской кожи» первыми выяснили отношения ветераны. В матче за третье место «Атрон» в дополнительное время победил команду «Электросеть» – 3:1. В невероятно напряженной борьбе прошел поединок за «золото». Ни в основное время, ни в дополнительное ни одному из соперников не удалось поразить цель. Судьбу матча решили пенальти. Потерпел неудачу Сергей Копьев (Анатолий Ильин парировал его удар), а вот Сергей Синицин оказался точен (6:5) – «Приток» вырвал победу у «Автоимпорта». Помимо командного успеха, трое игроков «Притока» добились удачи и в личном: лучшим защитником назван Дмитрий Тарасов, спор среди вратарей выиграл Анатолий Ильин, больше всех голов – восемнадцать – забил Сергей Синицин. Кроме них, в составе «Притока» играли Александр Щетинин, Александр Сауткин, Сергей Торжков, Дмитрий Симаков и капитан Алексей Данилин. «Золотой» успех команды по праву делят тренер Андрей Мишин, главный спонсор Александр Белов и генеральный директор компании «Приток» Борис Петров.

«Приток» стал двукратными победителем турнира, – подводит итог ветеранскому соревнованию руководитель спортивного проекта «Русской кожи» Михаил Жарков. – А ведь у него были серьезные соперники – и «Автоимпорт», и «Атрон», но в этот раз к мастерству игроков «Притока» добавилась удача. А вообще, у ветеранского кубка будущее, которое не может не радовать. Нынче в нем играло четырнадцать команд, а уже на осеннем кубке «Русской кожи» ожидается участие не менее шестнадцати. Словом, не стареют ветераны. Не случайно клуб бомбардиров пополнил Сергей Синицин из «притока». Он завершил список «Клуба-100», который открыл Денис Мелешин, а продолжили Дмитрий Иешкин, Гарник Авалян, Иван Ушаков, Сергей Харитонов и Александр Кутловский. Они перешагнули барьер в 100 забитых голов. Верится, этот список увеличится ближайшей осенью».

Мимо призов

Ничейным получился финиш на завершившемся в Минске чемпионате Европы по классическим шахматам у международного гроссмейстера из Рязани Дмитрия Андрейкина. В восьмом туре он сыграл вничью с международным гроссмейстером Иваном Саричем из Хорватии, затем заключил мир с французом, международным гроссмейстером Себастьяном Мозе, с белорусским гроссмейстером Алексеем Александровым, наконец, в заключительном туре согласился на ничью с международным гроссмейстером из Чехии Збынеком Храчеком. В итоге рязанец, набрав семь очков, показал четвертый результат, а по дополнительным показателям финишировал 45-м.

Напомним, шахматисты, занявшие места с первого по 22-е, получали путевки на Кубок мира.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 107 (5394) от 14 июня 2017 года
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