В Рязани обсудили обустройство детских игровых зон

В областном центре прошел первый форум управляющих многоквартирными домами компаний, посвященный обустройству детских площадок и игровых зон как элемента формирования комфортного игрового пространства для детей. На форуме, в котором приняли участие руководители рязанских УК, депутаты городской Думы, представители организаций, занимающихся производством уличного игрового оборудования, был презентован проект «Управляющие компании – детям города».

Проект, инициатором которого стал коллектив управляющей компании «ЖЭУ -18», предусматривает комплексное оснащение дворов города игровым и спортивным оборудованием. Руководитель компании Рубен Давтян считает, что решение этой задачи должны взять на себя управляющие организации.

– В обслуживании нашей и практически всех управляющих компаний имеются многоквартирные дома так называемые старой постройки, которые были возведены, начиная с 50-х годов прошлого века. Во дворах этих домов в настоящее время установлено небольшое количество детского оборудования, а в некоторых оно вообще отсутствует. То, что имеется, морально устарело, не отвечает современным требованиям и стандартам безопасности. В рамках действующей муниципальной программы и возможностей управляющих компаний устанавливаются отдельные элементы игрового оборудования – песочницы, качели, скамейки. Однако данные меры не дают пока должного эффекта. Дворы по-прежнему остаются серыми и некомфортными, – обозначил проблему Рубен Давтян, предложив и выход из ситуации: презентованный проект.

Участники форума поддержали идею.

Руководитель некоммерческого объединения «Ассоциация компаний, управляющих недвижимостью» Игорь Квашнин считает, что данная инициатива позволит решить поставленную главой региона Николаем Любимовым задачу создания комфортной городской среды в областном центре.

– Решение задачи требует комплексного подхода, который включает и комфортное жилье, и благоустройство территорий. Деятельность в этом направлении для управляющих организаций регламентируется договорными отношениями с жильцами. А инициатива наших коллег, поддержанная горожанами, позволит расширить эти отношения, создать в наших дворах зоны для детских игр и занятий спортом, что позволит жителям чаще общаться, вести здоровый образ жизни, – сказал Игорь Квашнин.

Проектом заинтересовалась префектура Октябрьского района. Валерий Матвиенко, заместитель префекта, уверен в необходимости воплощения предложенного проекта.

– Наш район в этом году отметил 71 год со дня образования. Он динамично развивается, заканчивается строительство новой школы в микрорайоне ДПР-5 на 1100 мест, в прошлом году в нашем районе родились 1545 новых жителей, а всего в районе проживает почти 140 тысяч человек. Управляющие компании района заботятся о благоустройстве дворовых территорий. Учитывая, что создание в городе комфортной среды – одна из приоритетных целей, определенных главой региона Николаем Любимовым, мы считаем проект по установке во дворах комплексного оборудования своевременным и очень важным. Мы будем оказывать всестороннюю поддержку управляющим компаниям, которые займутся его воплощением в жизнь, – сказал Валерий Матвиенко.

Особое внимание инициативе на форуме уделила Евгения Исакова, депутат Рязанской городской Думы, секретарь местного отделения Октябрьского района партии «Единая Россия».

– Предложение управляющей компании мы рассматриваем в рамках партийного проекта «Городская среда». Партия «Единая Россия» – инициатор 25 проектов, 6 из них – новые, начались в этом году. «Городская среда» – один из них. Считаю его очень важным, так как он позволяет решить многие проблемные вопросы, связанные с удобством и безопасностью горожан. Хочу обратить внимание на то, что руководитель региона Николай Любимов уделяет особое внимание этим вопросам. Инициатива управляющих компаний позволит решить задачи, связанные с комфортом проживания рязанцев, обустройством дворовых территорий и мест отдыха, сделать наш город более красивым и удобным. Конечно, мы поддерживаем ее и будем участвовать в реализации проекта, – отметила Евгения Исакова.

Порадовались идее и горожане. Об этом на форуме рассказала главный врач больницы имени Семашко Людмила Сорокина.

– Этот проект направлен на улучшение качества жизни рязанцев. Важно, чтобы он реализовывался совместными усилиями управляющих компаний, жителей и власти. Тогда он будет нести еще и миссию объединения людей, – отметила Людмила Сорокина.

Участники форума также обсудили, что именно должно войти в детский спортивно-игровой комплекс, какой должна быть современная площадка. представители компаний-производителей предложили различные варианты оборудования.

Прямая речь

Николай Любимов,

глава Рязанской области:

– Путь к улучшению городской или сельской среды лежит через конкретные дела: благоустройство дворов, микрорайонов, строительство дорог, социальных объектов, через создание всей необходимой инфраструктуры, без которой современная жизнь невозможна.