Для активного отдыха

В спортивном комплексе «Лучезарный» Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) появился свой веревочный парк

В гости к ребятам, отдыхающим в лагере, приехали генеральный директор Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ) Павел Будагов, заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, министр промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области Игорь Авдеев и заместитель министра образования Рязанской области Александр Кирьянов.

Они ознакомились с условиями отдыха детей и осмотрели новый спортивный объект. Выступая на торжественной линейке, Павел Будагов поздравил детей с началом каникул: «В прошлом году мы открыли здесь плавательный комплекс. И тогда я обещал, что мы продолжим благоустраивать лагерь. И вот сегодня открываем новый веревочный парк. Надеюсь, что он сделает ваше пребывание в «Лучезарном» еще более веселым и интересным! Уверен, что и в следующем году мы подготовим для вас новый сюрприз!».

Елена Буняшина отметила, что руководство ГРПЗ уделяет особое внимание детскому отдыху, делая его удобным, комфортным и интересным. Также она подчеркнула, что «Лучезарный» – единственный детский лагерь Рязанской области, в котором есть веревочный парк.

После торжественной линейки дети пообщались с гостями в неформальной обстановке за чашкой чая.

В этом году в «Лучезарном» капитально отремонтирован корпус для самых маленьких воспитанников, вся территория лагеря обеспечена высокоскоростным доступом в Интернет (Wi-Fi), осуществлен комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий по усилению безопасности отдыха детей.

Напомним, что спортивный комплекс Государственного Рязанского приборного завода «Лучезарный» находится в поселке Выползово Спасского района Рязанской области. В лесном массиве на территории 7,2 гектара расположены пять двухэтажных кирпичных корпусов, столовая, крытая веранда, помещения для работы кружков, библиотека. Лагерь располагает двумя бассейнами с душевыми комнатами, футбольной, волейбольной и баскетбольной площадками, теннисными столами, хоккейной коробкой, спортивной полосой препятствий, оборудованным пляжем.

Спортивный комплекс принимает около 1800 детей ежегодно во время каникул. Дети работников ГРПЗ отдыхают в «Лучезарном» на льготных условиях.