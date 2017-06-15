Ненависть уму не подмога

Недавно ведущий одного из политических ток-шоу, которые транслируются теперь по всем федеральным каналам, признался, что иногда его буквально пронизывает ненависть, идущая с обеих сторон…

Зачем? Зачем приглашают в участники дискуссии людей, которые, издеваясь, раз за разом изрыгают такую чушь, что невольно сжимаются кулаки и у телезрителей, не говоря уже о тех, кто стоит за барьером напротив. Если цель спора – рождение истины, надо для него приглашать людей, способных не провоцировать, а размышлять, что-то отрицая, с чем-то соглашаясь, и такие люди на ток-шоу, слава Богу, есть. Но зачем звать откровенных клеветников России?

Посыл устроителей «политбесед» вроде бы такой: мы свободная, по-настоящему демократическая страна, каждому можем дать возможность высказаться и ничего не боимся.

А бояться следует – бояться прибавления ненависти в общественной атмосфере. Ее и так достаточно: и на дорогах, в среде автомобилистов, и в обычной бытовой среде – возьмем случившиеся одна за другой трагедии, когда в ход было пущено выданное вроде бы по всем законам и правилам огнестрельное оружие.

Недавно мы хорошо, по-доброму отметили День России – новый праздник, к которому долго не могли подобрать название. И все потому, что не одно и то же он значил, да и до сих пор, наверное, значит для разных людей. Как и время, которое собой открыл. Именуют его часто – «лихое». А вот жена первого российского президента Н.И. Ельцина (которая, кстати, лично мне всегда была симпатична) предложила называть его «святым»: люди начали самоотверженно строить новое государство, новую жизнь.

Однако слишком много было при этом и ненависти к недавнему времени, советскому. Помню, как в то время из одного отдаленного нашего района в редакцию областной газеты пришло письмо от ветерана Великой Отечественной войны. «Как же так? – спрашивал он с горестным недоумением. – Мы проливали кровь, защищая Родину, потом трудились, жизнь восстанавливали, а посмотришь телевизор, все было не то, все это напрасно…» Таких писем было не одно.

Сейчас и не верится, что было время, когда опускалось наше «демократизированное» общество до такого по-скотски неблагодарного состояния. Надеюсь, что ветеран дожил до времен, когда подвиг героев, освободителей мира от фашизма, вновь стали чтить. Если же не суждено ему было увидеть это… Верю, что ребятишки из местной школы или кто-то еще из односельчан понес портрет этого человека в колонне «Бессмертного полка», и пусть это будет нашей коллективной просьбой к нему о прощении.

Впрочем, есть и сегодня такие люди, для которых «Бессмертный полк» – это лишь подтверждение их давней «теории», что русские всегда были рабами… И тут: согнали, мол, их в этот самый «полк»… Антисоветизм, как уже замечено, у нас плавно перешел в русофобию...

За приведенные выше слова о том, как нас якобы заставляют «чтить» своих героев, хочется, по-простому говоря, дать в морду, и где-то, наверное, это может быть уместным. Но не в телевизионной студии. Ведь «токование», как уже сказано, призвано, по большому счету, не столько выпускать пар, сколько вырабатывать какие-то взаимоприемлемые вещи. А тут уважаемый Владимир Соловьев пригласил недавно к себе на «Поединок» такую русофобскую «птицу», что сам потом удивлялся. Такого разве хоть в чем-то переубедишь? И поддержка у этой «птицы», хотя и крайне мизерная, все же была.

Невольно спрашиваешь себя: что же это за люди оказались единомышленниками человека, который чуть ли не призывал к уничтожению нашей страны? Неужели молодежь, про которую обычно говорят: «Наше будущее», нынешнее потомство «недолюбленных детей» 90-х годов?

Как известно, ненависть на пользу уму не идет, она рождает ответную ненависть. А что дальше?