Взаимосвязь очевидна

На заседании правительства области говорили об инвестициях и туризме

Заседание провел глава региона Николай Любимов. В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев, председатель областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств, города Рязани.

На заседании были рассмотрены изменения в постановление правительства области о мерах по обеспечению предоставления государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов. По словам министра экономического развития и торговли региона Светланы Горячкиной, проектом постановления уточняется содержание пакета документов инвестиционного проекта, информационно-расчетных таблиц, показателей оценки инвестиционного проекта для инвесторов, применяющих упрощенную систему налогообложения. Кроме того, инвестору предоставляется право обращаться в адрес уполномоченного органа с заявлением о повторном рассмотрении инвестиционного проекта в случае устранения причин, послуживших основанием для снятия инвестиционного проекта с рассмотрения.

В рамках заседания также было утверждено распределение объемов субсидий бюджетам муниципалитетов региона в 2017 году в размере 6 млн. рублей на финансирование проведения капитального ремонта в общеобразовательных организациях. По словам министра образования Ольги Щетинкиной, за счет этих средств будут отремонтированы Больше-Подовеченская школа Милославского района и Алешинская средняя школа Сасовского района.

В ходе заседания глава региона Николай Любимов дал поручение министерству культуры и туризма Рязанской области в короткие сроки завершить разработку перспективного плана развития туристической отрасли региона. В рамках реализации этого плана планируется создание автономного учреждения, которое будет курировать вопросы туризма. Глава региона отметил необходимость четко определить функции этого учреждения, проработать взаимодействие с региональными туроператорами. «Кроме того, минкульт Рязанской области должен предоставить конкретные разработки по межрегиональным туристическим маршрутам, а также таким направлениям, как медицинский и детский туризм», – сказал Николай Любимов.

На заседании также был одобрен ряд законопроектов, согласно которым ряд нормативно-правовых актов области приводится в соответствие с действующим законодательством.