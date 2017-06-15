Есть замечания? Обращайтесь!

Ситуацию с хаотичным строительством на территории Солотчи надо незамедлительно исправлять

По словам главы региона Николая Любимова, к нему поступает много обращений от рязанцев о строительстве на территории поселка Солотча разного рода объектов.

«Эти обращения где-то обоснованные, где-то не совсем. Тем не менее по всем ним необходимо принимать решения», – отметил Николай Любимов. Глава региона поручил провести инвентаризацию земельных участков, которые находятся в Солотче и прилегающих к поселку территориях. «На основе данных инвентаризации городские власти должны принять соответствующие изменения в Генплан, а также в правила землепользования и застройки в части выделения самостоятельных территориальных зон, в которых будет исключена возможность строительства многоквартирных жилых домов, – подчеркнул Николай Любимов. – В зонах рекреации, на территориях детских оздоровительных лагерей и санаториев застройки быть не должно». Глава региона отметил, что предложения по внесению изменений в Генплан Солотчи и правила землепользования и застройки, которые будут сформированы по итогам проведенной работы, нужно будет вынести на обсуждение общественности с привлечением представителей экологических организаций и ТОСов.

Николай Любимов также поручил создать специальный раздел на официальном сайте Правительства Рязанской области по вопросам строительства в Солотче: «В этом разделе каждый желающий сможет оставлять сведения о том, где на территории поселка ведется строительство. Соответствующие уполномоченные службы будут проводить проверку на месте, останавливать незаконное строительство и, если необходимо, обращаться в суд, в том числе по вопросу сноса самовольных построек. Я думаю, что правоохранительные органы нас поддержат в этом вопросе. Ситуацию с хаотичным строительством на территории Солотчи надо незамедлительно исправлять».

Глава региона также поручил министерству имущественных и земельных отношений провести инвентаризацию всех договоров аренды земли и зданий, находящихся в государственной собственности.

Кроме того, Николай Любимов выразил готовность провести встречу с руководителями рязанских строительных компаний: «Поскольку строителей напрямую затрагивают те вопросы, которые мы сегодня поднимаем, я планирую встретиться с застройщиками, чтобы выслушать их мнения и предложения. Я думаю, что мы сможем найти компромисс».