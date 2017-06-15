Кадровый вопрос

Глава региона Николай Любимов на заседании правительства Рязанской области вручил служебное удостоверение министру сельского хозяйства и продовольствия Виталию Евгеньевичу Артемову и поздравил его с назначением на должность и днем рождения.

Членам регионального правительства был также представлен Андрей Владимирович Савичев в качестве исполняющего обязанности заместителя председателя правительства области, курирующего ТЭК и ЖКХ, в связи с увольнением Трушкина Владимира Дмитриевича по собственному желанию.