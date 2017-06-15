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Выпуск № 108 (5395)
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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Кадровый вопрос

00:01 / Из официальных источников

Глава региона Николай Любимов на заседании правительства Рязанской области вручил служебное удостоверение министру сельского хозяйства и продовольствия Виталию Евгеньевичу Артемову и поздравил его с назначением на должность и днем рождения.

Членам регионального правительства был также представлен Андрей Владимирович Савичев в качестве исполняющего обязанности заместителя председателя правительства области, курирующего ТЭК и ЖКХ, в связи с увольнением Трушкина Владимира Дмитриевича по собственному желанию.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 107 (5394) от 14 июня 2017 года
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