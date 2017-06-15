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Выпуск № 108 (5395)
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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Действия в экстриме

00:01 / Из официальных источников
На заседании правительства говорили о вопросах, направленных на обучение населения правильному поведению в случае чрезвычайных ситуаций

По информации ГУ МЧС по Рязанской области, в настоящее время в регионе проведена работа по совершенствованию системы оповещения населения. В том числе посредством региональных СМИ распространена информация о правилах поведения в период ЧС. Кроме того, достигнуты договоренности об смс-оповещении населения через ряд операторов сотовой связи в случае возникновения ЧС.

По словам главы региона Николая Любимова, все мобильные операторы должны быть в этом заинтересованы. «Наличие подобного смс-оповещения о ЧС поднимает ценность самого мобильного оператора у населения», – сказал Николай Любимов. Глава региона поручил первому заместителю председателя правительства области Сергею Самохину во взаимодействии с ГУ МЧС по Рязанской области довести эту работу до результата и доложить об исполнении.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 107 (5394) от 14 июня 2017 года
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