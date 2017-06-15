Действия в экстриме

На заседании правительства говорили о вопросах, направленных на обучение населения правильному поведению в случае чрезвычайных ситуаций

По информации ГУ МЧС по Рязанской области, в настоящее время в регионе проведена работа по совершенствованию системы оповещения населения. В том числе посредством региональных СМИ распространена информация о правилах поведения в период ЧС. Кроме того, достигнуты договоренности об смс-оповещении населения через ряд операторов сотовой связи в случае возникновения ЧС.

По словам главы региона Николая Любимова, все мобильные операторы должны быть в этом заинтересованы. «Наличие подобного смс-оповещения о ЧС поднимает ценность самого мобильного оператора у населения», – сказал Николай Любимов. Глава региона поручил первому заместителю председателя правительства области Сергею Самохину во взаимодействии с ГУ МЧС по Рязанской области довести эту работу до результата и доложить об исполнении.