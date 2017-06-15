Безопасный отдых

Как он организован в летних оздоровительных лагерях

На заседании правительства Рязанской области глава региона Николай Любимов вернулся к теме усиления контроля за соблюдением мер безопасности при организации летнего отдыха детей.

Глава региона Николай Любимов отметил, что в настоящее время межведомственные комиссии совместно с сотрудниками МЧС проводят проверки безопасного пребывания детей в лагерях. Тем не менее, по словам главы региона, этот вопрос должен быть на постоянном контроле, в первую очередь – областного министерства образования и других профильных ведомств. «Необходимо регулярно выезжать, смотреть, все ли в порядке, как обеспечена безопасность детей. Это одна из самых основных задач на летний период», – подчеркнул Николай Любимов