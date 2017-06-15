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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Безопасный отдых

00:01 / Из официальных источников
Как он организован в летних оздоровительных лагерях
Автор фото: Дмитрий Осинин | Безопасный отдых
Фото: Дмитрий Осинин.

На заседании правительства Рязанской области глава региона Николай Любимов вернулся к теме усиления контроля за соблюдением мер безопасности при организации летнего отдыха детей.

Глава региона Николай Любимов отметил, что в настоящее время межведомственные комиссии совместно с сотрудниками МЧС проводят проверки безопасного пребывания детей в лагерях. Тем не менее, по словам главы региона, этот вопрос должен быть на постоянном контроле, в первую очередь – областного министерства образования и других профильных ведомств. «Необходимо регулярно выезжать, смотреть, все ли в порядке, как обеспечена безопасность детей. Это одна из самых основных задач на летний период», – подчеркнул Николай Любимов

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 107 (5394) от 14 июня 2017 года
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