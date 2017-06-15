06:39 МСК
Четверг
15 / 06 / 2017
Выпуск № 108 (5395)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
74

Дорожная карта

00:01 / Выборы
Утвержден календарный план по подготовке к выборам губернатора

Областная избирательная комиссия утвердила на заседании во вторник календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов губернатора Рязанской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

Председатель комиссии Владимир Грачев напомнил о том, что 9 июня Рязанская областная Дума приняла постановление о назначении выборов главы региона. 13 июня постановление официально опубликовано, и этот день считается стартом избирательной кампании.

– Календарный план – это пошаговая карта действий, в которой определены реперные точки кампании. Это необходимый документ, которым избирательная комиссия будет руководствоваться по юридически значимым действиям и по их срокам. Одни действия привязаны к дню голосования, другие – к дню назначения выборов, – отметил глава облизбиркома.

Календарный план разбит на одиннадцать разделов, включающих в себя 175 пунктов. Главная новация связана с новым порядком, определенным федеральным законом, который отменил открепительные удостоверения и дал возможность избирателям, находящимся в день голосования вне места своего жительства, проголосовать по месту нахождения.

– Для этого нужно всего лишь подать заявление в территориальную избирательную комиссию (ТИК), участковую избирательную комиссию (УИК) либо через Единый портал государственных услуг, если вы там зарегистрированы, а также через многофункциональные центры (МФЦ). Это четыре канала, которые вы можете использовать для подачи заявления, если хотите проголосовать не по месту своей прописки, а по месту нахождения, – пояснил Владимир Грачев.

Заявление надо подать не ранее 45 дней до дня голосования (26 июля) и не позднее 14 часов субботы накануне выборов. За 45 дней до выборов и не позднее чем за пять дней этот документ можно подать через ТИКи, не ранее чем за 10 дней до выборов и не позднее чем за пять дней – через УИКи. Также избиратель может воспользоваться порталом «Госуслуги» или обратиться в МФЦ.

Несколько иная процедура предусмотрена для тех, кто принял решение в последний момент – за четыре дня до голосования и позднее. Заявление можно будет оформить в УИК, где гражданин включен в список избирателей, до 14 часов 9 сентября. Для защиты заявления от подделки на него наклеивается специальная марка. Проголосовать с таким заявлением избиратель сможет не на любом участке, их количество ограничено и сейчас уточняется облизбиркомом.

Новый порядок касается только выборов Президента в марте 2018 года и региональных выборов, начиная с 10 сентября 2017 года. На местных выборах – а параллельно с губернаторской в Рязанской области будет проходить 130 муниципальных кампаний – по-прежнему будет действовать институт досрочного голосования.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 107 (5394) от 14 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Безопасный отдых
Как он организован в летних оздоровительных лагерях
По материалам официального сайта Правительства области
Голоса поддержки
Рязанская областная избирательная комиссия определила количество подписей для выдвижения кандидата в губернаторы
Михаил Скрипников
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Главный документ
Юным талантливым рязанцам вручили паспорта
Ольга Драган
Дата
С почтением и любовью
В Рязани отмечают 205-летие со дня рождения Измаила Ивановича Срезневского, знаменитого филолога-слависта, этнографа и палеографа
Татьяна Банникова
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Взаимосвязь очевидна
На заседании правительства области говорили об инвестициях и туризме
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Есть замечания? Обращайтесь!
Ситуацию с хаотичным строительством на территории Солотчи надо незамедлительно исправлять
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Кадровый вопрос
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Действия в экстриме
На заседании правительства говорили о вопросах, направленных на обучение населения правильному поведению в случае чрезвычайных ситуаций
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
От долгов не уехать
Рязанские судебные приставы вышли на дорогу
Михаил Скрипников
Общество
Управляющие компании – детям города
В Рязани обсудили обустройство детских игровых зон
Светлана Максимова
Спорт
Для активного отдыха
В спортивном комплексе «Лучезарный» Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) появился свой веревочный парк
Собственная информация
Авторская колонка
Ненависть уму не подмога
Татьяна Банникова
Культура
Под главами Успенского собора
Шестой фестиваль искусств «Кремлевские вечера – 2017» завершился концертом «Сынов рязанских великие дела»
Культура
ДЕНЬ РОССИИ. РЯЗАНЬ, пл. Победы
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы