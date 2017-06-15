Голоса поддержки

Рязанская областная избирательная комиссия определила количество подписей для выдвижения кандидата в губернаторы

На заседании избирательной комиссии региона было определено количество подписей депутатов представительных органов и избранных глав муниципальных образований разных уровней, которое необходимо собрать для поддержки выдвижения кандидата на должность губернатора Рязанской области. Это количество определяется исходя из общей численности всех депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, которые были избраны всенародно.

Также учитывается численность депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и избранных глав. При этом применяются положения соответствующих федеральных законов и методика, утвержденная на всероссийском уровне.

Депутатов и избранных глав в регионе сейчас 3105. По закону региона необходимое количество подписей – 7 процентов от этого числа.

В результате избирательной комиссией региона было определено, что для выдвижения кандидата на выборы главы региона требуется собрать и представить в региональную избирательную комиссию 218 подписей. Дополнительно для технической подстраховки можно добавить не более десяти подписей. При этом география сбора подписей также регламентируется. Необходимо собрать подписи представителей не менее трех четвертей от всех муниципальных районов и городских округов, которые имеются в регионе. В численном выражении это 22 муниципальных района и городских округа. Сбор и представление листов поддержки по утвержденным правилам муниципального фильтра будет свидетельствовать о поддержке кандидата в регионе.