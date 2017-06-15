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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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От долгов не уехать

00:01 / Общество
Рязанские судебные приставы вышли на дорогу
Автор фото: Михаил Скрипников | От долгов не уехать
Фото автора.

В рамках операции «Должник» судебные приставы работают совмест­но с сотрудниками ГИБДД. На постах ДПС и на пунктах контроля отряды сотрудников ФССП и их коллеги проверяют не только документы водителей, но и степень их чистоты перед Административным кодексом.

В руках у приставов цифровые планшеты, которые позволяют за несколько секунд связаться с базой должников по судебно-исполнительным производствам и выяснить, кто сколько недоплатил по штрафам, алиментам и другим обязательным к исполнению решениям. Такой подход к делу уже показал свою эффективность. К примеру, только за полдня при работе в нескольких точках города удалось выявить около сотни хронически не уважающих судебные решения автолюбителей. Подход в отношении всех тактичный, а электронный сервис сайта судебных приставов работает без сбоев. Сразу после остановки к автомобилю подходит инспектор ГИБДД. Он проверяет документацию, наличие всех необходимых документов в машине и правомочность управления транспорт­ным средством, и судебный пристав моментально узнает обо всех долгах или их отсутствии. Никаких особых приоритетов на трассе не было. Сотрудники ДПС останавливали легковые автомобили, дальнобойщиков. Водителей не делили на рязанских и иногородних. Всем им напомнили конкретные суммы долгов и зачитали список санкций, который может быть наложен в случае неуплаты. В этом списке дополнительные штрафы, в том числе взыскаемые принудительно через заморозку части счетов, и конфискация автотранспортного средства. Здесь же на месте дежурил мобильный офис судебных приставов, где можно было оплатить суммы по судебным решениям электронным способом. Для некоторых водителей, которые имеют неоплаченные счета по разным ведомствам, конкретные финальные суммы оказались полной неожиданностью, но узнать об этом оказалось лучше поздно, чем в тот момент, когда деньги спишут со счетов в принудительном порядке. «Штрафникам» также напомнили, что заходить на сайт ФССП РФ необходимо регулярно всем совершеннолетним гражданам без исключения. На информационном портале можно найти исчерпывающую информацию о долгах, о стадии судебного производства по делам, фигурантом которых является гражданин. Там же публикуются все самые свежие изменения профильного законодательства, которое полезно знать. Операция «Должник» на дорогах региона в ближайшее время продолжится.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 107 (5394) от 14 июня 2017 года
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