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Выпуск № 108 (5395)
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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
108

Главный документ

00:01 / Общество
Юным талантливым рязанцам вручили паспорта
Автор фото: Александр Королев | Главный документ
Фото: Александр Королев.

12 июня, в День России, главный документ школьникам, которые достигли хороших результатов в учебе, спорте, общественной деятельности, вручил глава региона Николай Любимов.

Открывая торжественную церемонию, он поздравил всех собравшихся с Днем России и отметил, что 12 июня – это дата, знаменующая начало коренных преобразований, которые коснулись всех сторон жизни общества. «Именно в этот день 27 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, – подчеркнул Николай Любимов. – Этот день дорог всем гражданам. Мы гордимся своей многовековой историей, уникальными традициями нашей Родины. Мы доказали всему миру, что Россия – сильная и свободная страна. Я уверен, что мы вместе сделаем все, чтобы Россия оставалась современным, сильным и независимым государством».

Николай Любимов вручил паспорта 35 школьникам из Рязани и области. «Вы – лучший пример и подтверждение того, что рязанская земля богата талантами и целеустремленными людьми, способными взять на себя ответственность за наше благополучное будущее. От вас зависит, каким будет наше государство зав­тра. Наша с вами общая задача – быть достойными гражданами РФ, приумножая богатства великой страны своими открытиями и успехами,– обратился глава региона к молодым людям. – Желаю вам правильно выбрать свой путь. Гордитесь своей страной, живите и трудитесь так, чтобы Родина гордилась вами. Уверен, что у вас все получится».

Учащиеся Клепиковской школы №1 Мария Шишова, Сергей Марушкин, София Брякова и София Морозова – одни из тех, кому были вручены паспорта. Ребята не только хорошо учатся, но и активно занимаются общественной деятельностью. Они – члены детской организации «Лист». По их словам, в дальнейшем планируют продолжать участвовать в различных социально значимых проектах.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 107 (5394) от 14 июня 2017 года
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