06:36 МСК
Четверг
15 / 06 / 2017
Выпуск № 108 (5395)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
99

С почтением и любовью

00:01 / Дата
В Рязани отмечают 205-летие со дня рождения Измаила Ивановича Срезневского, знаменитого филолога-слависта, этнографа и палеографа
Автор фото: Александр Королев | С почтением и любовью
Фото: Александр Королев.

Этой дате были посвящены интересные и познавательные события в библиотеках Рязани. В областной Горьковской библиотеке состоялась публичная лекция научного сотрудника музея И.И. Срезневского РГУ имени С.А. Есенина филолога Оксаны Агапкиной «Мы сохраним тебя, русская речь». Слушатели по­знакомились с интересными фактами биографии ученого, его научной и преподавательской деятельности, узнали о представителях живущей в Рязани династии Срезневских-Бадаржновых, в числе которых и сама лектор.

В областной детской библиотеке дню рождения И.И. Срезневского посвятили открытие выставки «Гордость земли рязанской», на которой представлены книги, периодические издания, посвященные знаменитому ученому-слависту. Поскольку у детей начались каникулы, экспозицию подготовили, главным образом, для учителей, особенно она полезна будет тем, кто преподает русский язык. В новом учебном году юбилею И.И. Срезневского будет по­священ школьный лингвистический турнир «Путешествие во времени».

Отметила день рождения ученого и Рязанская областная специальная библиотека для слепых, где прошла медиалекция, посвященная выдающемуся лингвисту. Перед слушателями предстал его нелегкий жизненный путь, героический труд по сбору материалов для словаря древнерусского языка, характеризующего Измаила Ивановича как пламенного патриота земли русской, чей прах покоится в с. Срезнево Шиловского района Рязанской области.

Поклониться могиле И.И. Срезневского приедут сегодня преподаватели и студенты РГУ имени С.А. Есенина, активисты музея ученого во главе с его директором, заслуженным учителем России Н.В. Колгушкиной.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 107 (5394) от 14 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Главный документ
Юным талантливым рязанцам вручили паспорта
Ольга Драган
Вести районов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Из официальных источников
Взаимосвязь очевидна
На заседании правительства области говорили об инвестициях и туризме
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Есть замечания? Обращайтесь!
Ситуацию с хаотичным строительством на территории Солотчи надо незамедлительно исправлять
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Кадровый вопрос
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Действия в экстриме
На заседании правительства говорили о вопросах, направленных на обучение населения правильному поведению в случае чрезвычайных ситуаций
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Безопасный отдых
Как он организован в летних оздоровительных лагерях
По материалам официального сайта Правительства области
Выборы
Дорожная карта
Утвержден календарный план по подготовке к выборам губернатора
Татьяна Железнова
Выборы
Голоса поддержки
Рязанская областная избирательная комиссия определила количество подписей для выдвижения кандидата в губернаторы
Михаил Скрипников
Общество
От долгов не уехать
Рязанские судебные приставы вышли на дорогу
Михаил Скрипников
Общество
Управляющие компании – детям города
В Рязани обсудили обустройство детских игровых зон
Светлана Максимова
Спорт
Для активного отдыха
В спортивном комплексе «Лучезарный» Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) появился свой веревочный парк
Собственная информация
Авторская колонка
Ненависть уму не подмога
Татьяна Банникова
Культура
Под главами Успенского собора
Шестой фестиваль искусств «Кремлевские вечера – 2017» завершился концертом «Сынов рязанских великие дела»
Культура
ДЕНЬ РОССИИ. РЯЗАНЬ, пл. Победы
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы