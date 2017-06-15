С почтением и любовью

В Рязани отмечают 205-летие со дня рождения Измаила Ивановича Срезневского, знаменитого филолога-слависта, этнографа и палеографа

Этой дате были посвящены интересные и познавательные события в библиотеках Рязани. В областной Горьковской библиотеке состоялась публичная лекция научного сотрудника музея И.И. Срезневского РГУ имени С.А. Есенина филолога Оксаны Агапкиной «Мы сохраним тебя, русская речь». Слушатели по­знакомились с интересными фактами биографии ученого, его научной и преподавательской деятельности, узнали о представителях живущей в Рязани династии Срезневских-Бадаржновых, в числе которых и сама лектор.

В областной детской библиотеке дню рождения И.И. Срезневского посвятили открытие выставки «Гордость земли рязанской», на которой представлены книги, периодические издания, посвященные знаменитому ученому-слависту. Поскольку у детей начались каникулы, экспозицию подготовили, главным образом, для учителей, особенно она полезна будет тем, кто преподает русский язык. В новом учебном году юбилею И.И. Срезневского будет по­священ школьный лингвистический турнир «Путешествие во времени».

Отметила день рождения ученого и Рязанская областная специальная библиотека для слепых, где прошла медиалекция, посвященная выдающемуся лингвисту. Перед слушателями предстал его нелегкий жизненный путь, героический труд по сбору материалов для словаря древнерусского языка, характеризующего Измаила Ивановича как пламенного патриота земли русской, чей прах покоится в с. Срезнево Шиловского района Рязанской области.

Поклониться могиле И.И. Срезневского приедут сегодня преподаватели и студенты РГУ имени С.А. Есенина, активисты музея ученого во главе с его директором, заслуженным учителем России Н.В. Колгушкиной.