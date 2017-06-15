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Выпуск № 108 (5395)
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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Вести районов

00:01 / Вести районов

СПАС-КЛЕПИКИ. В селе Криуша министр финансов области Марина Наумова провела кустовое рабочее совещание с руководителями и начальниками бюджетных отделов финансовых органов Клепиковского, Рыбновского, Рязанского, Спасского районов и города Рязани. Речь шла о вопросах системы государственного управления, основных направлений бюджетной политики на 2017-2019 годы, развития инициативного бюджетирования, рассмотренных на международном финансово-экономическом форуме в г. Санкт-Петербурге. Обсуждались также темы, связанные с поступлением налоговых и неналоговых доходов, отменой льгот, исполнением Майских указов Президента Российской Федерации по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы, другие.

САСОВО. Семьи Муленковых из села Любовниково и Арбузовых из села Фроловское стали обладателями свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья. В торжественной обстановке документы им вручил исполняющий обязанности главы райадминистрации Роман Марочкин. Свидетельства выданы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

САПОЖОК. Протоиерей Олег Кузьмин при сослужении духовенства Сапожковского благочиния освятил святой источник Филиппов родник и купальню в селе Красный Угол. Руководил строительством купальни игумен Гурий. Помощь оказали прихожане храма Рождества Богородицы села Красный Угол, а также многочисленные добровольцы, посетители святого места.

Посещение сторожевого дуба и святого источника входит в маршрут выездной  экскурсии «В краю сапожковском», которую проводит районный краеведческий музей.

ПИТЕЛИНО. В регионе набирает обороты проект выездных скринингов населения. Врачи Сасовской ЦРБ, расширяя рамки проекта на свою территорию, назвали программу «Сосудистый квартет». Первой площадкой для воплощения проекта в жизнь стало Пителино, которое с недавних пор обслуживается сасовцами. В районном Доме культуры более 100 жителей разных возрастных групп прошли скрининг-диагностику функционального состояния организма. Медицинские работники давали экспресс-оценку текущего состояния здоровья на основе современных методов обследования (кардиоинтервалографии).  Кроме того, жителям района измерили давление, определили рост и вес, проверили кровь на глюкозу и холестерин. В результате каждый обратившийся получил детальные рекомендации по сохранению своего здоровья.

СПАССК. Инициативная группа педагогов Спасской школы искусств разработала и презентовала проект «Творческая лаборатория как новая форма эстетического и художественного развития детей», который запланировано реализовать в ходе школьных летних каникул. В рамках проекта – мастер-классы по четырем направлениям: работа с тканью, современное танцевальное искусство, лепка из глины и актерское мастерство.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 107 (5394) от 14 июня 2017 года
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