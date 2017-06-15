Воспитанница рязанского баскетбола Нина Глонти – капитан сборной России U-20

Воспитанница рязанского баскетбола Нина Глонти включена в состав сборной России U-20 для подготовки к Первенству Европы. Более того, наша землячка была выбрана капитаном российской команды, сообщил руководитель пресс-службы БК «Рязань» Михаил Солдатов.

20-летняя Нина Глонти выступает за столичную «МБА» в Премьер-лиге (6-е место в чемпионате России 2016/17) и ее дубль в Суперлиге (3-е место). Входила в состав юношеских сборных России, в составе которых становилась победителем и призером различных международных соревнований.

Сборная России U-20 под руководством старшего тренера, известной в прошлом баскетболистки Элен Шакировой уже приступила к подготовке к Евро-2017, который состоится в июле. В минувшие выходные россиянки провели два контрольных матча в Венгрии против сверстниц этой страны. Первая игра осталась за хозяйками паркета – 68:85, затем наша команда взяла реванш – 73:67. Во второй встрече Нина Глонти стала одной из самых результативных, набрав 10 очков.