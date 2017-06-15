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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Более 50 пеших экскурсий по Рязани могут совершить школьники во время летних каникул

09:07 / Туризм
Более 50 пеших экскурсий по Рязани могут совершить школьники во время летних каникул

Пешие экскурсионные маршруты с посещением школьных музеев всех районов областной столицы разработаны в городском школьном экскурсионно-туристское агентстве, открытом при детско-юношеском центре «Звезда». В каникулярное время свои услуги юные экскурсоводы предлагают детям и подросткам школьных летних лагерей, открытых в каждом из 67 учреждений образования. Для заказа экскурсий, которые рассчитаны для детей и подростков от 5 до 18 лет, необходимо позвонить по телефону 96-00-64.

В прошедшем учебном году школьным агентством проведено 36 экскурсий, в которых приняли участие более 1000 детей и их родителей.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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