Более 50 пеших экскурсий по Рязани могут совершить школьники во время летних каникул

Пешие экскурсионные маршруты с посещением школьных музеев всех районов областной столицы разработаны в городском школьном экскурсионно-туристское агентстве, открытом при детско-юношеском центре «Звезда». В каникулярное время свои услуги юные экскурсоводы предлагают детям и подросткам школьных летних лагерей, открытых в каждом из 67 учреждений образования. Для заказа экскурсий, которые рассчитаны для детей и подростков от 5 до 18 лет, необходимо позвонить по телефону 96-00-64.

В прошедшем учебном году школьным агентством проведено 36 экскурсий, в которых приняли участие более 1000 детей и их родителей.

Источник: сайт администрации Рязани