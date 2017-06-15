Рязанские аграрии производят все больше молока

За пять месяцев 2017 года во всех категориях хозяйств в области произведено 167,7 тысячи тонн молока, что на 4,8 процента выше показателя прошлого года

При этом в сельскохозяйственных предприятиях региона произведено 145,7 тысячи тонн молока, что превышает уровень прошлого года на 6,1 процента. Серьезную динамику роста показывают фермерские хозяйства, в которых в январе-мае произведено 2,05 тысячи тонн молока или 124 процента к аналогичному периоду 2016 года.

Большую роль в росте производства сырого молока играет повышение эффективности молочного животноводства, которое выражается в увеличении надоев. Продуктивность дойных коров в сельхозпредприятиях области за 5 месяцев составляет 2646 кг на одну фуражную корову (+ 229 кг или 9,5 процента к уровню прошлого года).

Развитие отрасли молочного животноводства является одним из приоритетных направлений. Для предприятий АПК и крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся производством молока, предусмотрены субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. В 2017 году на оказание поддержки по данному направлению выделено 293,4 миллиона рублей, в том числе 228,4 миллиона за счет федерального бюджета, на данный момент все средства доведены до получателей.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области