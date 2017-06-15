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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Рязанские «зубры» Владислав Старателев и Егор Гонтарев участвуют в Открытом лагере Российской Федерации Баскетбола

09:33 / Спорт

Занятия «Открытого лагеря Российской Федерации Баскетбола», на который приглашены молодые перспективные баскетболисты, кандидаты в сборную команду России, проходят в столичной спортшколе олимпийского резерва «Тимирязевская». Среди участников – два представителя БК «Рязань»: форвард Владислав Старателев и центровой Егор Гонтарев.

Как сообщил руководитель пресс-службы БК «Рязань» Михаил Солдатов, в отличие от прошлого сезона, «Открытый лагерь РФБ» станет не только просмотром кандидатов в мужскую национальную команду, но и подготовкой к соревнованию – Спортивным играм БРИКС. Баскетбольный турнир стартует в китайском Гуанчжоу 17 июня.

В «Открытый лагерь РФБ» вызваны 13 игроков. Помимо Владислава Старателева и Егора Гонтарева, это защитники Денис Захаров («Локомотив-Кубань», Краснодар), Максим Колюшкин («Автодор», Саратов), Владимир Пичкуров («Енисей», Красноярск), Иван Ухов («ПАРМА», Пермский край), форварды Владимир Ивлев, Денис Левшин (оба - «Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович («Автодор»), Евгений Валиев («Зенит», Санкт-Петербург), Владислав Трушкин («Енисей»), центровые Алан Макиев («Автодор»), Антон Пушков («Зенит»). На протяжении недели они будут работать под руководством тренеров Бориса Соколовского (старший), Алексея Лобанова и Владимира Черникова (тренер по ОФП). Планируется участие в лагере главного тренера сборной России Сергея Базаревича. Участвуют в работе «Открытого лагеря РФБ» и 47 тренеров, которые, начиная с 9 июня, получили возможность посещать все игры и тренировки.

Оба вызванные в лагерь «зубра» пришли в рязанскую команду по ходу прошлого сезона. Форвард Старателев провел 9 матчей, в среднем набирая 11,6 очка и делая 2,7 подбора. На счету центрового Гонтарева 3,9 очка и 3,4 подбора в 11 встречах.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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