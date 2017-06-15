Из лесов Рязанской области убрано более 4 тонн мусора

Сотрудники Бельковского лесничества организовали и провели субботник по уборке навалов бытовых и строительных отходов в лесном массиве, прилегающем к рабочему поселку Гусь-Железный, а также вдоль автомобильной дороги Касимов-Тума-Егорьевск-Москва и прибрежной полосы реки Гусь.
Во время субботника были ликвидированы более 20 навалов мусора и очищены засоренные лесные участки, собрано более 4 тонн мусора.
Источник: сайт министерства природопользования Рязанской области
Фото: сайт minprirody.ryazangov.ru