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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Из лесов Рязанской области убрано более 4 тонн мусора

09:41 / Экология
Субботник провели лесничие в Касимовском районе
Из лесов Рязанской области убрано более 4 тонн мусора

Сотрудники Бельковского лесничества организовали и провели субботник по уборке навалов бытовых и строительных отходов в лесном массиве, прилегающем к рабочему поселку Гусь-Железный, а также вдоль автомобильной дороги Касимов-Тума-Егорьевск-Москва и прибрежной полосы реки Гусь.

Во время субботника были ликвидированы более 20 навалов мусора и очищены засоренные лесные участки, собрано более 4 тонн мусора.

Источник: сайт министерства природопользования Рязанской области

Фото: сайт minprirody.ryazangov.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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