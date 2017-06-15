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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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10 огнеборцев тушили пожар в одном из домов Рязанской области

09:47 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, возгорание в нежилом доме в деревне Рудинка Скопинского района произошло вчера вечером. Сообщение о нем поступило на пульт дежурного «01» в 23.00. Огонь уничтожил строение, люди не пострадали. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 3 человека добровольной пожарной охраны Успенского сельского поселения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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