В Рязани нашли девочку, которую увели из санатория

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, 11 июня мужчина увел 4-летнюю девочку из санатория, расположенного в поселке Солотча. По предварительным данным, он биологический отец ребенка. По данному факту была организована и проводится проверка. Сотрудники полиции установили местонахождение мужчины и девочки. В настоящее время с ними работают следователи.

В ходе доследственной проверки следователи выяснят все обстоятельства, связанные с пропажей девочки. Им также предстоит установить, не совершались ли в отношении нее какие-либо преступные деяния. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.