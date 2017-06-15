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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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В Рязани нашли девочку, которую увели из санатория

10:29 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, 11 июня мужчина увел 4-летнюю девочку из санатория, расположенного в поселке Солотча. По предварительным данным, он биологический отец ребенка. По данному факту была организована и проводится проверка. Сотрудники полиции установили местонахождение мужчины и девочки. В настоящее время с ними работают следователи.

В ходе доследственной проверки следователи выяснят все обстоятельства, связанные с пропажей девочки. Им также предстоит установить, не совершались ли в отношении нее какие-либо преступные деяния. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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