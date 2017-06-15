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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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В Рязани уничтожили 300 килограммов наркотиков

10:33 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по области организовали уничтожение беспрецедентно крупной – массой свыше 300 килограммов - партии наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Наркотики сожгли в печи одного из предприятий Рязани.

Согласно действующему законодательству, данная процедура осуществлялась комиссионно, при участии представителей УМВД, министерства здравоохранения Рязанской области и регионального управления Роспотребнадзора.

Опиаты, каннабиноиды, синтетические и другие виды наркотиков были изъяты в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками различных подразделений полиции на территории региона в течение последних лет. Наркотики – вещдоки по уголовным делам, которые уже рассмотрены в судах, приговоры вступили в законную силу, а фигуранты понесли заслуженное наказание.

 

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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