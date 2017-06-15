В Рязани уничтожили 300 килограммов наркотиков

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по области организовали уничтожение беспрецедентно крупной – массой свыше 300 килограммов - партии наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Наркотики сожгли в печи одного из предприятий Рязани.

Согласно действующему законодательству, данная процедура осуществлялась комиссионно, при участии представителей УМВД, министерства здравоохранения Рязанской области и регионального управления Роспотребнадзора.

Опиаты, каннабиноиды, синтетические и другие виды наркотиков были изъяты в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками различных подразделений полиции на территории региона в течение последних лет. Наркотики – вещдоки по уголовным делам, которые уже рассмотрены в судах, приговоры вступили в законную силу, а фигуранты понесли заслуженное наказание.