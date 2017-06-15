Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 9 ДТП в регионе пострадали 13 человек. Еще в 33 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 2840 нарушений правил дорожного движения, задержали 6 водителей в состоянии опьянения. 1 из них ранее уже привлекался к административной ответственности за управление в состоянии опьянения и теперь ему грозит уголовное наказание.
За сутки в Рязанской области зарегистрировали 42 ДТП
11:18 14.06.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
Ранее по теме:
На рязанской дороге маршрутка столкнулась с иномаркой
В Рязани уничтожили 300 килограммов наркотиков