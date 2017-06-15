За сутки в Рязанской области зарегистрировали 42 ДТП

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 9 ДТП в регионе пострадали 13 человек. Еще в 33 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 2840 нарушений правил дорожного движения, задержали 6 водителей в состоянии опьянения. 1 из них ранее уже привлекался к административной ответственности за управление в состоянии опьянения и теперь ему грозит уголовное наказание.