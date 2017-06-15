Фермеры Рязанской области получили гранты

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Филиппов вручил документы на гранты 10 начинающим фермерам и руководителям шести семейных животноводческих хозяйств – победителям конкурсного отбора, на котором комиссией было рассмотрено 45 бизнес-проектов. На гранты направлено 71,2 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов. Среди победителей – представители Касимовского, Клепиковского, Милославского, Пронского, Рязанского, Сараевского, Сасовского, Скопинского, Спасского и Шацкого районов. Размер грантов для начинающих фермеров – до трех миллионов рублей, для семейных животноводческих хозяйств – до 23 миллионов рублей. Дмитрий Филиппов отметил, что сотрудники областного минсельхоза будут сопровождать бизнес-проекты в процессе реализации, оказывать фермерам всемерную помощь. Малый бизнес на селе обеспечивает занятость жителей, стабилизирует обстановку на рынке труда.