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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Жители Рязанской области смогут перенестись в XIX век

11:57 / Культура

Как сообщает сайт министерства культуры и туризма области, в субботу, 17 июня, в Касимове пройдёт XVI фестиваль «Золотая ладья».

В этом году гости фестиваля попадут в атмосферу праздничного балагана XIX века, он расположится на главной торговой площадке города – площади Соборной. Для жителей и гостей города будут работать площадки «Пушкарская слобода», «Татарская слобода», «Ямская слобода». Гости праздника смогут посетить различные мастер-классы, анимационные площадки, аттракционы, пройтись вдоль торговых рядов, полюбоваться на вырковские игрушки, старинные седла, подковы, причудливые кувшины, монеты и медальоны, отведать старинные блюда русской и татарской кухни. Своё искусство будут демонстрировать трюкачи и фокусники, певцы и танцоры.

Начало основной фестивальной программы в 12.00.

В рамках фестиваля пройдёт конкурс «Касимовская невеста», а Касимовский центр туризма пригласит жителей и гостей города на презентацию новой анимационной гастрономической программы «В гости к Бабе Гале Ершистой на уху по-касимовски».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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