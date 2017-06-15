В Рязани расследуют смерть роженицы

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, по факту смерти жительницы города Михайлова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требования безопасности).

По данным следствия, 7 мая этого года врачи двух рязанских больниц оказывали медицинскую помощь 32-летней роженице, беременной шестым ребенком. Во время операции женщина скончалась, ребенка удалось спасти. В ходе проверки следователи установили, что оказанные услуги медицинской помощи не позволили своевременно выявить риск наступления смерти и предотвратить его, в связи с чем не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья.

Расследование продолжается.