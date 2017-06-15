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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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В Рязани расследуют смерть роженицы

12:19 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, по факту смерти жительницы города Михайлова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требования безопасности).

По данным следствия, 7 мая этого года врачи двух рязанских больниц оказывали медицинскую помощь 32-летней роженице, беременной шестым ребенком. Во время операции женщина скончалась, ребенка удалось спасти. В ходе проверки следователи установили, что оказанные услуги медицинской помощи не позволили своевременно выявить риск наступления смерти и предотвратить его, в связи с чем не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья.

Расследование продолжается.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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