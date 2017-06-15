Вечером в Рязани иномарка столкнулась с мотоциклом

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 21.00 в Рязани на улице Промышленной. Здесь 55-летний водитель автомобиля «Ниссан» при повороте налево не увидел приближающийся мотоцикл, который двигался во встречном направлении, не уступил ему дорогу и совершил с ним столкновение. В результате ДТП 28-летний водитель мотоцикла «Хонда XR650R» с множественными травмами госпитализирован.