Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 21.00 в Рязани на улице Промышленной. Здесь 55-летний водитель автомобиля «Ниссан» при повороте налево не увидел приближающийся мотоцикл, который двигался во встречном направлении, не уступил ему дорогу и совершил с ним столкновение. В результате ДТП 28-летний водитель мотоцикла «Хонда XR650R» с множественными травмами госпитализирован.
Вечером в Рязани иномарка столкнулась с мотоциклом
12:25 14.06.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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