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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Неблагоприятный метеопрогноз: в Рязанской области ожидается гроза и шквалистый ветер

12:33 / Актуально

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области со ссылкой на региональный Гидрометцентр, в ближайший час и до конца сегодняшних суток на территории региона местами ожидается гроза, дождь, усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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