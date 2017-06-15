Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области со ссылкой на региональный Гидрометцентр, в ближайший час и до конца сегодняшних суток на территории региона местами ожидается гроза, дождь, усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с.
Неблагоприятный метеопрогноз: в Рязанской области ожидается гроза и шквалистый ветер
12:33 14.06.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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