В ДТП в Рязани пострадал мотоциклист

Авария произошла вчера в 20.43 в Рязани на улице Дзержинского. Как сообщает сайт УМВД России по области, 40-летний мужчина, управляя мотоциклом «KN 200 VR1», двигался со стороны улицы Семена Середы в сторону улицы Высоковольтная. Мотоциклист проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2115».

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы. С открытым переломом правой голени он был доставлен в больницу. У него взяли анализ на наличие алкоголя в крови.

Полицейские установили, что мужчину ранее лишали прав за езду в состоянии опьянения. Кроме того у него нет разрешающей категории на управление данным видом транспорта.