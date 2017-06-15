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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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В ДТП в Рязани пострадал мотоциклист

12:52 / Происшествия

Авария произошла вчера в 20.43 в Рязани на улице Дзержинского. Как сообщает сайт УМВД России по области, 40-летний мужчина, управляя мотоциклом «KN 200 VR1», двигался со стороны улицы Семена Середы в сторону улицы Высоковольтная. Мотоциклист проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2115».

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы. С открытым переломом правой голени он был доставлен в больницу. У него взяли анализ на наличие алкоголя в крови.

Полицейские установили, что мужчину ранее лишали прав за езду в состоянии опьянения. Кроме того у него нет разрешающей категории на управление данным видом транспорта.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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