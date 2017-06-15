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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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За неделю в Рязанской области подешевели куриные яйца, сахар и рыба, но подорожали капуста, яблоки и морковь

13:01 / Экономика

Как сообщает сайт правительства области со ссылкой на Рязаньстат, с 6 по 13 июня в региона снизились цены на ряд продовольственных товаров. К примеру, яйцо куриное подешевело на 4,1 процента, сахар-песок – на 0,8 процента, рыба мороженая – на 0,4 процента. Незначительно упали в цене рис, соль, мясо кур, хлеб ржаной и ржано-пшеничный. В то же время капуста белокочанная подорожала на 12,5 процента, яблоки – на 8,6 процента, морковь – на 6,8 процента, масло подсолнечное – на 2,2 процента, картофель – на 2 процента, лук репчатый – на 1,9 процента, мука пшеничная – на 1,5 процента, масло сливочное – на 1,3 процента.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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