За неделю в Рязанской области подешевели куриные яйца, сахар и рыба, но подорожали капуста, яблоки и морковь

Как сообщает сайт правительства области со ссылкой на Рязаньстат, с 6 по 13 июня в региона снизились цены на ряд продовольственных товаров. К примеру, яйцо куриное подешевело на 4,1 процента, сахар-песок – на 0,8 процента, рыба мороженая – на 0,4 процента. Незначительно упали в цене рис, соль, мясо кур, хлеб ржаной и ржано-пшеничный. В то же время капуста белокочанная подорожала на 12,5 процента, яблоки – на 8,6 процента, морковь – на 6,8 процента, масло подсолнечное – на 2,2 процента, картофель – на 2 процента, лук репчатый – на 1,9 процента, мука пшеничная – на 1,5 процента, масло сливочное – на 1,3 процента.