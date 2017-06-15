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Главная страница / Рязанские новости / 15 июня 2017 года
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Фестиваль русской кухни и турнир по силовым единоборствам пройдут в Рязанской области в рамках акции «Быть русским!»

13:13 / Культура

Как сообщает сайт правительства области, 18 июня на городище «Старая Рязань», которое входит в структуру Рязанского историко-архитектурного заповедника Рязанский Кремль, пройдет акция «Быть русским!».

В числе организаторов акции – Всемирный Русский Народный Собор, который возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Данилов ставропигиальный мужской монастырь (г. Москва), военно-патриотического движение «Юнармия», клуб «Русский предприниматель». Проект реализуется при поддержке правительства Рязанской области.

Планируется, что в акции примут участие более 1000 представителей общественных организаций. В том числе, федерации хоккея с мячом, самолетного, городошного и бильярдного спорта, а также федерация по русским шахматам.

На городище отслужат молебен по погибшим защитникам Древней Руси, состоится шествие к Поклонному кресту святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В рамках проекта школьников примут в юнармейцы, пройдет турнир по русским силовым единоборствам имени Евпатия Коловрата. Известные спортсмены проведут мастер-классы, состоится фестиваль русской кухни.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 июня 2017 года
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