Рязанские сантехники показали школьникам, как работает закон сообщающихся сосудов

Сантехники из Рязани 34-летний Павел Костров и 38-летний Василий Карцев во второй раз будут бороться за звание лучших специалистов в своей сфере. Как и в прошлом году, они, выступая единой командой, примут участие в ежегодном Всероссийском чемпионате профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России – 2017».

Во время прошлогоднего чемпионата Павел и Василий успешно прошли заочные этапы, в рамках которых установили сантехнику инвалиду и провели профориентационный урок в школе. Тогда по итогам двух заочных туров рязанцы вышли в финал, который проходил в Челябинске 22 ноября 2016 года. Заключительными испытаниями для финалистов стали проверка теоретических знаний и задание по монтажу станции автономного водоснабжения. По итогам финала рязанская команда заняла 14-е место и оказалась в середине рейтинга лучших сантехников России.

В этом году Павел и Василий вновь борются за кубок главного сантехнического соревнования страны. Сегодня они прошли первое заочное испытание – провели урок профориентации для пятиклассников рязанской школы № 51. Павел и Василий рассказали ребятам о своей профессии, показали и дали потрогать инструменты и материалы, с которыми работают современные сантехники. Школьникам был продемонстрирован предоставленный организаторами чемпионата мультфильм о том, с чем каждый день сталкивается сантехник. Во второй, практической части урока сантехники вместе с детьми соединили при помощи различных труб емкости, подключили к ним воду и наглядно показали, как работает закон сообщающихся сосудов. Пятиклассники активно участвовали в сборке конструкции, учились пользоваться сантехническими инструментами, задавали мастерам вопросы.

Впереди у Павла и Василия – второй отборочный этапа «Добро согревает», в ходе которого им предстоит бесплатно заменить сантехнику нуждающимся.

В этом году во Всероссийском чемпионате «Лучший сантехник» участие принимают 85 команд из всех регионов России, а также Казахстана, Узбекистана и Грузии. 20 лучших команд пройдут в финал и встретятся в Челябинске 22 ноября, где поборются за главный приз конкурса — 300 тысяч рублей и золотой кубок.