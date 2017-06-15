Рязанцы – в числе победителей Всероссийской общественной инициативы «Горячее сердце»

Сегодня, 14 июня, заслуженные награды заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина вручила пяти молодым людям (жителям Скопинского района и города Касимова), которые участвовали в спасении утопавших.

Так, учащиеся десятого и восьмого классов Вослебовской школы Скопинского района Даниил Месткомский и Иван Дорожкин в конце июля прошлого года приехали на пруд в село Вердерево и увидели, что в воде захлебываются и уже теряют сознание двое детей. Друзья сразу же кинулись им на помощь. Десятилетняя и шестилетняя девочки были спасены.

В конце марта прошлого года шестилетняя девочка гуляла вдоль берега Оки в микрорайоне Затон (Касимов) и провалилась под лед. По счастливой случайности двое молодых людей, пятнадцатилетний Егор Шемонаев и тринадцатилетний Николай Нестеров, оказались рядом. Они сразу же бросились на помощь. К ним присоединился восемнадцатилетний Артем Назьмов. Когда девочку вытащили из воды, ей сделали искусственное дыхание.

«Благодарю вас за помощь, за то, что вы в своей жизни уже совершили подвиг, – обратилась к ребятам Елена Буняшина. – А родителям хочу сказать, что это большое счастье, когда есть такие дети. Значит, жизнь прожита не зря».