Рязанский шахматист завоевал «бронзу» на всероссийских соревнованиях по шахматам

Как сообщает сайт администрации областного центра, финальные соревнования открытого Всероссийского турнира по шахматам «Белая ладья» прошли в Сочи на площадке оздоровительного комплекса «Дагомыс». В турнире приняли участие 80 российских и 17 зарубежных команд из Англии, Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Индии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдовы, Монголии, Польши, Румынии, Словакии и Эстонии.

Организаторами соревнований выступили Российская шахматная федерация и Министерство спорта России при поддержке Министерства образования и науки РФ, Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, компании Renault-Россия, ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «ФосАгро». В течение 2017 года во всех субъектах РФ в отборочных региональных соревнованиях приняли участие более 8 тысяч школьников в возрасте до 14 лет.

По результатам соревнований воспитанник спортшколы «Золотые купола» Арсений Балашов занял третье место в личном зачете на 1 доске. Бронзового призера подготовил тренер-преподаватель Олег Алешин.